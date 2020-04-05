На главу UFC Уайта подали в суд по делу о сексуальном вымогательстве

На президента Ultimate Fighting Championship Дэну Уайта подали в суд по делу о сексуальном вымогательстве, сообщает Las Vegas Review-Journal.

По данным источника, агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк. В заявлении сказано, что Уайт не выплатил Рамосу $ 450 тыс. за то, что он не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности.

Сообщается, что в 2014 году Рамос вымогал у Уайта $ 200 тыс., угрожая обнародовать видео с сексуальными сценами главы UFC с одной из стриптизёрш. В 2015 году Рамоса арестовали агенты ФБР, и он провёл в тюрьме год. При этом Уайт обещал Рамосу заплатить $ 450 тыс. за то, что его имя не будет нигде фигурировать после закрытия уголовного дела. Однако Рамос не получил денег от Уайта и теперь подал в суд на функционера.