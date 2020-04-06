Джошуа: Майк Тайсон победил бы Мохаммеда Али

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа не удивился недавнему результату фэнтези-турнира, проводимому WBSS. В его финале бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон победил легендарного Мохаммеда Али, что вызвало резонанс в спортивном сообществе.

«Думаю, Майк Тайсон действительно поборол бы Мохаммеда Али. Когда смотрим поединок Али и Фрэйзера, видим, что у Фрэйзера было много того, что позже использовал Тайсон, — движения, боковые удары. Фрэйзер сумел отправить Али в нокдаун, был очень сложный поединок для Мохаммеда.

При этом я убеждён, что Тайсон был обучен лучше. Время сделало своё дело, бокс не стоял на месте, и у Майка было больше информации с точки зрения развития спорта. Считаю, Тайсон победил бы Али", — приводит слова Джошуа BoxingScene.