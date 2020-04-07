Глава UFC Уайт призвал не винить Нурмагомедова в отмене боя с Фергюсоном

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал отмену боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, который должен был состояться 18 апреля.

«Нурмагомедов, как и все мы, попал в самый эпицентр событий, где условия менялись каждый день. Это не вина Хабиба и не чья-либо вина. К подобному никто не мог подготовиться. Никто и не мог подумать, что подобное произойдёт. Лас-Вегас закрыт. Ни одно казино не откроется месяц или дольше. Никогда подобное не мог вообразить», — заявил Уайт в интервью TMZ.

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Напомним, 1 апреля Нурмагомедов объявил о невозможности приезда в США. Таким образом, встреча Хабиба с Фергюсоном сорвалась уже в пятый раз в истории. Но вчера, 6 апреля, Уайт объявил, что турнир UFC 249 состоится. Его главным поединком станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе.