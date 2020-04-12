Макгрегор предсказал революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз высказал недовольство правительством Ирландии. Макгрегор считает, что, если всё будет продолжаться в том же ключе, в стране возможна революция.



«Мы можем находиться в трёх неделях от революции. Я уже высказывал свои доводы», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.



Напомним, ранее Конор Макгрегор выражал недовольство действием властей Ирландии, призывая их закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 110 тыс. смертей. Излечилось более 400 тыс. человек.