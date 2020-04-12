Макгрегор предсказал революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз высказал недовольство правительством Ирландии. Макгрегор считает, что, если всё будет продолжаться в том же ключе, в стране возможна революция.
«Мы можем находиться в трёх неделях от революции. Я уже высказывал свои доводы», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.
Напомним, ранее Конор Макгрегор выражал недовольство действием властей Ирландии, призывая их закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 110 тыс. смертей. Излечилось более 400 тыс. человек.
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
19:12
-
17:56
-
16:35
-
15:46
-
14:32
-
13:25
-
12:39
-
11:22
-
10:25
-
09:22
-
04:59
-
00:17
- 11 апреля 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:59
-
20:36
-
19:49
-
18:46
-
17:28
-
16:44
-
15:52
-
14:50
-
14:00
-
12:42
-
11:40
-
10:49
-
09:46
-
05:50
-
02:24
-
00:43
- 10 апреля 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:45
-
19:57
-
18:02
Партнерский контент