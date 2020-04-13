В М-1 Global объявили о датах проведения турниров в апреле

M-1 Global, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает проводить турниры. Пресс-служба промоушена на официальном сайте опубликовала расписание четырёх событий, которые запланированы на апрель 2020 года. Три из них пройдут в Минске, ещё один – в Санкт-Петербурге. Турниры будут транслироваться в прямом эфире на M-1 Global TV.

15 апреля

Минск (Беларусь)

Турнир «Герои чёрного квадрата»

17 апреля

Закрытый турнир без зрителей в Санкт-Петербурге

11 боев (три «четвёрки» по схеме «2 полуфинала + финал» + 2 одиночных боя)

18 апреля, суббота

Минск (Беларусь)

Турнир «Дорога в NFG»

25 апреля

Минск (Беларусь)

Турнир «Дорога в NFG»



Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяются вечера бокса и турниры промоушенов ММА. Недавно сорвалась попытка Дэны Уайта организовать закрытый турнир UFC 249.