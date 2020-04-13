Александр Емельяненко показал неожиданно милое фото. Подписчики оценили

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» фотографию, которая понравилась подписчикам спортсмена. На фото спортсмен держит в руке кусок пирожного и улыбается.

«Постный маленький кусочек, а на душе и лице одна радость!» — подписал фотографию Емельяненко.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Вот какие комментарии оставили пользователи «Инстаграма» в комментариях к соответствующему посту:

«Чечня тебе на пользу, оставайся там, серьёзно».

«Саня помолодел просто! Красава!».

«Умиротворение во взгляде, спокойствие! Пусть так будет всегда».

«На лет 10 помолодел».

«Медовик не может быть постным».

«Ай, Саша, ты такой простой мужик! Уважаю тебя!».

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