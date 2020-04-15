Олейник: мой бой с Вердумом состоится 9 мая. Может быть сместится на неделю

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, подтвердил, что намерен выступить на турнире UFC 250, проведение которого запланировано на 9 мая.
По его словам, это шоу состоится. В крайнем случае, оно будет перенесено на 16 мая. Напомним, что на турнире Олейник должен встретиться с Фабрисиу Вердумом.
«Мой бой состоится в назначенную дату. Может быть, сместится на одну неделю. То есть я дерусь либо 9, либо 16 мая. Мне назвали два-три места проведения, все они в США. Это Невада, Техас или Флорида. Вердум был изначально в Америке, тренировался в Калифорнии. Жизнь шла и идёт в одном режиме.
Я не думал, что бой отменится. Максимум только смещение на одну-три недели. У нас абсолютно спокойная ситуация во Флориде. Дерутся только два человека, именно столько заходят в клетку, — сказал Олейник в эфире программы «Все на Матч!».
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