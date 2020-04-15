«Ещё повторим скоро». Нурмагомедов опубликовал видео разминки перед боем на UFC 242

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором он готовится к бою перед турниром UFC 242, где его противником был американский боец Дастин Порье.

«Команда, которая всю жизнь рядом, ещё повторим скоро, спасибо вам братья», — подписал видео Хабиб.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба. Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, турнир UFC 242 состоялся 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). В его главном поединке встретились чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин справился с соперником за неполные три раунда, оформив победу удушающим приёмом. Победа над Порье стала второй успешной защитой титула Хабибом Нурмагомедовым. Дастин же лишился пояса временного чемпиона.

18 апреля Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном, но Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести. Напомним, это уже пятый срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона.

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