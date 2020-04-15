Бетербиев заинтересован в поединках с Альваресом и Биволом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил, что ему был бы интересен поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Также Бетербиев сообщил, что хотел бы сразиться с чемпионом мира по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом.
«Сауль Альварес на самом деле симпатичен мне, как боксёр. Он очень пластичный, техничный, хороший боксёр. Мне он нравится. Я мало смотрю бокс, но всё равно я его где-то заметил. Тем более, когда он выиграл у Ковалёва нокаутом, я реально заинтересовался боем с ним. Я хотел бы подраться с ним.
Дмитрий Бивол сейчас чемпион по одной из версий в моем весе, и он потенциальный, интересный для меня соперник. Также буду рад с ним встретиться. Хотя у нас переговоров не было. Я не слышал каких-то предложений от их стороны, ничего такого не было», — сказал Бетербиев в прямом эфире в «инстаграме» РМК.
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