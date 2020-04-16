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«Пришлось менять трусы». Экс-тренер Тайсона рассказал, как тот запер его в клетке с тигром

«Пришлось менять трусы». Экс-тренер Тайсона рассказал, как тот запер его в клетке с тигром
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Джефф Фенек, бывший тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, рассказал, как боксёр однажды запер его в клетке с тигром. Тайсон приобрёл трёх бенгальских тигров, после того как вышел из тюрьмы, и они проживали вместе с ним в его особняке.

«Когда я в первый раз пришёл к нему домой, у него уже был тигр. Майк взял меня и бросил в клетку, запер меня там. Я мало чего боюсь в жизни, но мне определённо пришлось сменить трусы, когда я вылез из клетки.

Однажды мы вместе с семьями проводили время в Финиксе, а затем поехали к Майку домой в Лас-Вегас. У него в то время ещё появился детеныш пумы. Когда мы открыли дверь, то увидели, как эта пума носится по дому и прыгает со стола на стол», — приводит слова тренера Fox Sports.

Также посмотрите видео самых мощных нокаутов в исполнении Тайсона.

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