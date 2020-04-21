Сехудо назвал Волкановски «карликом-переростком»

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Генри Сехудо ответил на слова Александера Волкановски о том, что он был бы рад «заткнуть рот» Сехудо.
«Что может быть унизительнее, чем то, что ты проиграешь представителю наилегчайшего веса, ты, карлик-переросток?», — написал в своём «твиттере» Генри Сехудо.
Напомним, ранее Сехудо объявил о снятии с турнира UFC 250, проведение которого запланировано на 9 мая. Ранее с турнира снялся Жозе Алду, который должен был стать соперником Сехудо в главном поединке вечера.
На счету 33-летнего Сехудо 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он был чемпионом UFC и в наилегчайшем весе, но освободил титул.
Ранее Генри Сехудо вызвал Волкановски на поединок.
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