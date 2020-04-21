В UFC ушли от ответа на вопрос о первом чемпионе из России

Глава UFC Russia Андрей Громковский не дал ответа на вопрос, кого следует считать первым российским чемпионом промоушена: Олега Тактарова или Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Тактаров выиграл турнир UFC 6 в 1995 году и завоевал пояс, но тогда в промоушене не было регулярных чемпионов и весовых категорий. Первым регулярным чемпионом из России стал легковес Нурмагомедов, который в апреле 2018 года победил Эла Яквинту.

«Нам нечего комментировать по этой теме. Дэна Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») дал комментарий по этому поводу на пресс-конференции после UFC 242», — приводит слова Громковского «Спорт-экспресс».

Уайт тогда сказал, что Тактарова можно считать первым российским чемпионом, но подчеркнул, что в этом вопросе он не авторитет.

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