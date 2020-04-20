Тактаров объяснил слова о «ваххабите» в адрес Хабиба

Ветеран MMA Олег Тактаров дал понять, что не имел в виду ничего плохого, назвав ваххабитом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Тактаров, общаясь с подписчиками в своём «инстаграме», не сдержал эмоций, когда его спросили, кого нужно считать первым российским чемпионом UFC: его или Нурмагомедова.

«У меня есть ученик, который в своё время послушал пять моих советов, стал чемпионом и является им до сих пор. Когда я сказал про ваххабита с Цумадинского района — а я знаю, сколько там находится людей в данный момент, — тогда конкретный человек, про которого я говорил, официально перестал быть ваххабитом. Я знаю всё, у меня друзья в специальных органах есть. Я никого не обзываю. Моя проблема в том, что я говорю только правду.

Меня кто-то спросил — я ответил, это моё мнение, мне не стыдно. Мне очень неприятно, что кто-то моего ученика подставляет. Я вдруг понял, что кто-то из его завистников, который, возможно, тренируется с ним, начал эту бучу.

Сейчас скажут: вот, Тактаров слабость проявил. Слабости у меня нет, у меня есть только правда. Я вам, господа провокаторы, не позволю моего прилежного ученика обижать, называть его ваххабитом. Парня ваххабитом обозвали, я сначала не понял, что мне пишут, а потом понял, что его решили подставить.

Откуда у вас такие знания, что он ваххабит, я не понял. Могу набрать десяток вас, дам информацию куда надо, вас потрясут, и информация из вас выйдет моментально. И своих, и чужих быстренько сдадите», — сказал Тактаров во время прямого эфира в своём «инстаграме».

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