Исмаилов — о Тактарове: он не дебил. Просто болван
Российский боец ММА Магомед Исмаилов кратко прокомментировал заявление актёра, режиссёра и бывшего бойца Ultimate Fighting Championship Олега Тактарова. В опубликованном Магомедом ролике кто-то за кадром спрашивает его: «Он что, дебил, что ли?»
Исмаилов уточняет, о ком речь, после чего включается видео с Тактаровым, говорящим следующее: «Дестабилизация может пойти с Кавказа, поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в своё время мой герой, правая рука Суворова Ермолов. Наша гордость, методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я, наоборот, считаю, что они правильные».
«Нет, он не дебил. Он просто болван. Просто болван», — резюмирует Исмаилов.
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