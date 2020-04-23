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Исмаилов — о Тактарове: он не дебил. Просто болван

Исмаилов — о Тактарове: он не дебил. Просто болван
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Магомед Исмаилов кратко прокомментировал заявление актёра, режиссёра и бывшего бойца Ultimate Fighting Championship Олега Тактарова. В опубликованном Магомедом ролике кто-то за кадром спрашивает его: «Он что, дебил, что ли?»

Исмаилов уточняет, о ком речь, после чего включается видео с Тактаровым, говорящим следующее: «Дестабилизация может пойти с Кавказа, поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в своё время мой герой, правая рука Суворова Ермолов. Наша гордость, методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я, наоборот, считаю, что они правильные».

«Нет, он не дебил. Он просто болван. Просто болван», — резюмирует Исмаилов.

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