Промоутер: бой Джошуа и Фьюри на 95% состоится в начале 2021 года

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа встретится со своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, в начале 2021 года, сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн.
Фьюри в феврале завоевал титул чемпиона по версии WBC, победив Деонтея Уайлдера. Джошуа вернул себе пояса, одержав победу в поединке-реванше с Энтони Руисом. Следующим соперником Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев, являющийся обязательным претендентом по версии IBF.
«Бой на 95% состоится в начале следующего года. Наверное, Джошуа является самым удобным в плане работы боксёром, с которым я когда-либо встречался. Он готов драться с любым соперником. Джошуа очень интересует идея проведения объединительного боя с Тайсоном, чтобы завоевать недостающий пояс.
В то же время Тайсон никого не боится. Он знает, что в случае победы над Джошуа, он станет ещё более значимой фигурой в мире бокса.
Думаю, шансы на проведение этого боя в 2020 году составляют 50 на 50. А в начале 2021 — 95 против 5», — цитирует Хирна The Daily Star.
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