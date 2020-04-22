Беллью: Усик побьёт в тяжёлом весе всех, кроме Джошуа и Фьюри

Британский боксёр Тони Беллью не считает, что украинец Александр Усик сможет прервать гегемонию Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в супертяжёлом весе. Усик перешёл в этот дивизион из первого тяжёлого веса, где он стал абсолютным чемпионом мира. Беллью встречался с Усиком в ноябре 2018 года. Украинский боксёр одержал победу нокаутом.
«Усик — великолепный боксёр. Меня часто спрашивают, какие успехи у него будут в тяжёлом весе. Я думаю, что он победит там всех, кроме двух человек, этих больших парней. На мой взгляд, Усик недостаточно габаритный, чтобы победить Джошуа. То же самое относится и к Фьюри. Его могут победить только за счёт размером.
Не поймите меня неправильно. Мне кажется, что в бое с Джошуа он будет лучше, но затем Энтони прижмёт его и добьётся своего за счёт размеров. А в поединке с Фьюри ему просто не дадут приблизиться к себе, настолько большой Тайсон», — цитирует Беллью Daily Star.
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