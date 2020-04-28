Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может сразиться с Сен-Пьером

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести второй бой с Конором Макгрегором и поединок со знаменитым канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

«Макгрегор идёт четвёртым в рейтинге, поэтому ему, вероятно, придётся подождать около года для получения шанса на титульный бой. Я думаю, что Хабиб сперва проведёт бой с Сен-Пьером, после чего сразится с Макгрегором. Я действительно считаю это возможным. Но посмотрим, что будет», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Junkie.

Напомним, Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит достойное предложение. Что касается Нурмагомедова, то он должен был сразиться с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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