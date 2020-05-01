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Власов: не считаю Тайсона великим. Он продукт раскрутки

Власов: не считаю Тайсона великим. Он продукт раскрутки
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр полутяжёлого веса Максим Власов заявил, что не считает бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона одним из величайших боксёров в истории.

По его словам, американец стал известным и знаменитым благодаря грамотной работе промоутеров и менеджеров.

«Майка Тайсона все считают великим, но я так не считаю. Он продукт раскрутки. Продукт работы в первую очередь Дона Кинга. Он умел раскручивать боксёров. Ему доставлялись удобные для него боксёры. Они были известны, они были сильными, но только именно в тот момент, когда они были ему удобны для боя», — сказал Максим Власов во время прямого эфира в «Инстаграме» на странице промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

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