Сехудо: готов жениться на Жозе Алду, чтобы вытащить его из Бразилии

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо надеется в скором времени провести поединок с экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Алду. Ради этого он даже готов на нём жениться.

Планировалось, что бойцы встретятся 9 мая в Бразилии, но из-за пандемии коронавируса их бой был перенесён в США. Впоследствии выяснилось, что Алду из-за ограничений, связанных с карантином, не сможет покинуть Бразилию. Сехудо предположил, что гражданство США, возможно, помогло бы Жозе прилететь в страну, и потому пошутил, что готов сделать тому предложение.

«Сказал Дэне Уайту, что приму поединок с Домиником Крузом, но не хочу снимать с крючка Алду. Если ради этого боя мне нужно будет на нём жениться, я сделаю это. Я реально готов это сделать, чтобы вытащить его оттуда. У него проблемы с визой. Встану на одно колено, чтобы надрать ему зад», — приводит слова Сехудо BJ Penn.

9 мая Сехудо померится силами с Домиником Крузом на турнире UFC. Проморолик к этой встрече можно посмотреть здесь.