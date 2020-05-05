Сехудо: готов жениться на Жозе Алду, чтобы вытащить его из Бразилии

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо надеется в скором времени провести поединок с экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Алду. Ради этого он даже готов на нём жениться.
Планировалось, что бойцы встретятся 9 мая в Бразилии, но из-за пандемии коронавируса их бой был перенесён в США. Впоследствии выяснилось, что Алду из-за ограничений, связанных с карантином, не сможет покинуть Бразилию. Сехудо предположил, что гражданство США, возможно, помогло бы Жозе прилететь в страну, и потому пошутил, что готов сделать тому предложение.
«Сказал Дэне Уайту, что приму поединок с Домиником Крузом, но не хочу снимать с крючка Алду. Если ради этого боя мне нужно будет на нём жениться, я сделаю это. Я реально готов это сделать, чтобы вытащить его оттуда. У него проблемы с визой. Встану на одно колено, чтобы надрать ему зад», — приводит слова Сехудо BJ Penn.
9 мая Сехудо померится силами с Домиником Крузом на турнире UFC. Проморолик к этой встрече можно посмотреть здесь.
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