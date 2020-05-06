Дэна Уайт назвал Боба Арума идиотом и обвинил в уничтожении всей индустрии бокса

Президент UFC Дэна Уайт крайне резко отреагировал на слова главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума, который не одобрил инициативы Уайта проводить поединки во время пандемии коронавируса и назвал такое поведение «ковбойским».
«Послушайте, думаю сейчас уже все понимают, что Боб Арум идиот. Этот парень говорить обо мне и лиге UFC уже 20 лет. Он банкрот. Конечно, он не хочет проведения боёв, так как сам он не в состоянии организовать поединки. Он занят своим делом на протяжении всей жизни и он полностью уничтожил бизнес в индустрии бокса. Боб Арум, поздравляю. Ты великолепен», — приводит слова функционера MMAJunkie.
Напомним, 9 мая UFC планирует провести турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Это будет первое крупное спортивное событие с момента введения карантина.
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