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Боб Арум: у меня почти не осталось уважения к Дэне Уайту и его работе

Боб Арум: у меня почти не осталось уважения к Дэне Уайту и его работе
Бокс/ММА / UFC 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскритиковал президента UFC Дэну Уайта за решение провести несколько турниров в период пандемии коронавируса.

«Я желаю им удачи. Надеюсь, они не поставят под угрозу безопасность участников. Однако я считаю, что это безответственно и из этого не получится ничего хорошего. Мы же смотрим только в сторону Невады и Калифорнии. Мы ведём разговоры с Техасом. Мы будем организовывать соревнования, только если мы будем уверены в безопасности бойцов и остальных участников. Кроме того, такому мероприятию нужно одобрение медицинских властей.

Мы не будем вести себя так безответственно, как Уайт. Я не хочу, чтобы в наши дела вмешивалась политика. У меня почти не осталось уважения к Дэне Уайту и его работе», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.

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