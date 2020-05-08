Президент UFC взял на себя ответственность за срыв боя Нурмагомедов — Фергюсон

Президент UFC Дэна Уайт вновь затронул тему поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, проведение которого сорвалось уже в пятый раз.

Напомним, Нурмагомедов в условиях распространения коронавируса проводил тренировочный лагерь в США, и в UFC сказали ему лететь в Абу-Даби, поскольку бой будто бы перенесли туда. Хабиба не пустили в Абу-Даби, и он вернулся в Россию, откуда уже не смог вылететь ввиду карантина, и соперником Фергюсона по поединку 9 мая стал Джастин Гэтжи.

«Люди обвиняли его, что он застрял в России. Но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог предвидеть того, что случилось.

Мы все приняли плохие решения, в результате которых он застрял в России. Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже беру на себя ответственность за это», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу BT Sport.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео победной серии Фергюсона.