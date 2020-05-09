У участника UFC 249 выявлен коронавирус

У бразильского бойца Роналду Соузы, который должен был принять участие в UFC 249, был выявлен коронавирус, сообщил в «Твиттере» журналист ESPN Брэтт Окамото. Также вирус обнаружен у двух секундантов бразильца.

В рамках события он должен был сразиться с ямайцем Юраей Холлом, но из-за положительного теста бой отменён. При этом, как сообщил Окамото президент UFC Дэна Уайт, отмена всего турнира не предполагается: все бойцы, в том числе Соуза и члены его команды, находится в изоляции от других, во-вторых. «Было сделано несколько сотен тестов, было бы странно, если бы все они были отрицательными», — сказал Уайт.

UFC 249 должен пройти в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 9 на 10 мая при пустых трибунах. Главным событием станет бой бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но бой был отменен.