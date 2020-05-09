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Президент UFC Дэна Уайт поблагодарил медиков за их работу на UFC 249

Президент UFC Дэна Уайт поблагодарил медиков за их работу на UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором выразил благодарность работникам здравоохранения за их вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в мире.

«Спасибо всем медицинским работникам по всему миру, и особенно здесь, на турнире UFC 249», — так подписал опубликованные фотографиями с медицинскими работниками Дэна Уайт.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале РЕН ТВ. Ориентировочное начало — 07:00 мск 10 мая. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

В мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 270 тысяч смертей. Излечилось более 1,2 миллиона человек.

Также рекомендуем посмотреть промо-видео к бою Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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