Президент UFC Дэна Уайт поблагодарил медиков за их работу на UFC 249

Президент UFC Дэна Уайт в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором выразил благодарность работникам здравоохранения за их вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в мире.
«Спасибо всем медицинским работникам по всему миру, и особенно здесь, на турнире UFC 249», — так подписал опубликованные фотографиями с медицинскими работниками Дэна Уайт.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале РЕН ТВ. Ориентировочное начало — 07:00 мск 10 мая. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
В мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 270 тысяч смертей. Излечилось более 1,2 миллиона человек.
Также рекомендуем посмотреть промо-видео к бою Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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