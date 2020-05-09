UFC 249: у одного из бойцов выявлен Covid-19. Его бой отменён. LIVE!

08:30. Несостоявшийся соперник Соузы Юрайя Холл достойнейшим образом отреагировал на сложившуюся ситуацию. На своей странице в «Твиттере» он оставил обращение к бразильцу:

«Брат, я знаю, это отстой, мне жаль, что ты должен пройти через это. Я вне себя от опустошения из-за упущенной возможности. Я желаю тебе только выздоровления для тебя и твоей семьи».

08:15. По последней информации коронавирус был подтверждён и у обоих секундантов Роналду Соуза. Накануне, во время медиа активностей, бразильский боец контактировал с коллегами по цеху и находился в тесном контакте с Фабрисиу Вердумом, которому предстоит бой с россиянином Алексеем Олейником.

08:05. Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что организация провела 1200 тестов у 300 человек, которые будут задействованы при проведении турнира. Не удивительно, что кто-то даст положительный результат. Но это показывает лишь эффективность работы системы, доказывает тот факт, что она делает то, для чего призвана. Роналду Соуза уже обратился за помощью врачей. Так же Дэна в беседе с жрналистом Бреттом Окамотой подтвердил, что турниры, запланированные на 9, 13 и 16 мая всё ещё в силе.

08:00. Доброе утро, уважаемые поклонники смешанных единоборств. «Чемпионат» начинает онлайн-трансляцию главного на сегодня события мирового спорта — турнира UFC 249. Главным событием шоу станет противостояние за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэйджи. В соглавном событии пройдёт бой за титул чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крусом.

Боец сдал положительный тест на коронавирус

А вот и первый форс-мажор на турнире. Бразильский боец Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус, сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter. В раннем прелиме он должен был драться против Юрайи Холла. Сам бой уже отменен. Но организаторы утверждают, что само событие непременно состоится. Подтверждены положительные пробы на Covid-19 и у двух секундантов бразильского бойца.

Где состоится UFC 249

Событие состоится 10 мая по московскому времени в Джексонвилле штат Флорида, США. Местом проведения турнира по смешанным единоборствам был избран спорткомплекс Veterans Memorial Arena.

Прямая трансляция на канале «Рен ТВ»

Трансляция UFC 249 запланирована на 10 мая по московскому времени. Поединки раннего прилима стартуют около 02:00 по Москве. В 03:00 мск на телеканале «Рен ТВ» начнётся прямая трансляция боёв, планируется к показу поединок Алексея Олейника.



Старт поединков прилима планируется на 04:00 мск. Основной кард ориентировочно начнётся в 06:00 мск.



«Рен ТВ» станет единственным федеральным каналом России, на котором можно будет увидеть основной кард турнира и бой Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи абсолютно бесплатно.



Смотреть онлайн турнир по смешанным единоборствам 10 мая можно будет в мобильном приложении UFC Fight Pass, а также на канале UFC, который доступен с русскими комментариями и в сервисах Wink и More.TV.

Полный кард UFC 249