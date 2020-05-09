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Джеймс Тони готов вернуться в профессиональный бокс

Джеймс Тони готов вернуться в профессиональный бокс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях 51-летний Джеймс Тони готов последовать примеру других бывших чемпионов мира Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, которые недавно объявили о возвращении в спорт. Напомним, Тайсон хочет провести несколько выставочных боёв, а Холифилд уже выразил желание провести с ним поединок.

«Те, кто говорит обо мне в контексте выставочных боёв, вы можете на меня положиться. Просто позвоните мне», — приводит слова Тони Boxingnews24.

Джеймс Тони, невзирая на возраст, завершил карьеру недавно. Последний поединок на профессиональном ринге он провёл в мае 2017 года, победив Майка Шеппарда. Всего за годы выступлений Тони принял участие в 92 встречах, победив в 77 из них.

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