Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после досрочной победы над Фергюсоном
Новый временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи выбросил только что завоёванный пояс сразу после вручения. Когда комментатор Джо Роган спросил у него, с чем связан такой поступок, американец пояснил, что ждёт полноценного титула.
Напомним, что обладателем полноценного титула UFC в лёгком весе является Хабиб Нурмагомедов.
Джастин Гэтжи несколько минут назад завоевал титул временного чемпиона лиги, победив Тони Фергюсона в главном событии турнира UFC 249, который состоялся в Джексонвилле (штат Флорида, США).
Вероятнее всего, следующий поединок он проведёт как раз с Нурмагомедовым. Что касается Тони Фергюсона, напомним, что поражение от Джастина Гэтжи прервало его впечатляющую серию из 12 побед.
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