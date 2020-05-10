Ян: рад узнать, что получу титульный бой. Скажите, где и когда
Боец UFC Пётр Ян отреагировал на слова президента лиги Дэны Уайта, который заявил, что следующий бой за титул чемпиона в легчайшем весе достанется россиянину.
«Очень рад услышать эту новость от Дэны Уайта. Просто скажите, где и когда. Мне всё равно, кто будет соперником. Моя цель — завоевать титул и стать неоспоримым чемпионом», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».
Пётр Ян занимает третье место в рейтинге легчайшего веса. Чемпион лиги в этой весовой категории Генри Сехудо после победы на турнире UFC 249 заявил о желании завершить карьеру. Таким образом, вероятнее всего, уже в скором времени пояс в этом дивизионе станет официально вакантным.
Ранее ожидалось, что Ян проведёт следующую встречу с Марлоном Мораесом.
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