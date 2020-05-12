«Ты полное позорище, прячущаяся крыса». Макгрегор поддел Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз задел российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Хабиб, ты полное позорище. Снующая и прячущаяся крыса, в общем, как обычно. Как я уже говорил много раз. Как было видно много раз. Ты просто подтвердил то, что итак было всегда заметно. Без комментариев. Позор настоящих боёв», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.



Напомним, Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.



Хабиб нурмагомедов должен провести следующий бой против Джастина Гэтжи, победившего нокаутом на турнире UFC 249 Тони Фергюсона и завоевавшего пояс временного чемпиона организации в лёгком весе.