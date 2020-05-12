«Тебе не нравятся ноги?» Нурмагомедов продолжил перепалку с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжил словесную перепалку с бывшим обладателем титула Конором Макгрегором.
Россиянин выложил в «Твиттере» фото Конора с подписью «Тебе не нравятся ноги?».
Ранее ирландец высмеял фото Нурмагомедова в бане, но спустя некоторое время удалил публикацию.
Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Россиянин должен провести следующий бой против Джастина Гэтжи, победившего нокаутом на турнире UFC 249 Тони Фергюсона и завоевавшего пояс временного чемпиона организации в лёгком весе.
Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.
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