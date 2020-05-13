Олег Монгол подрался с 240-килограммовым соперником

Популярный блогер Олег Монгол, известный участием во фрик-боях, провёл поединок с 240-килограммовым парнем. Встреча прошла на крыше, а за её ходом следили трое человек, выполнявших роль судей и тренеров одновременно.

Монгол и его соперник начали достаточно резво и шли в размен. В одном из эпизодов Олег упал и бой остановили. Но вскоре вес оппонента Монгола дал о себе знать, в результате Олег воспользовался его усталостью и сначала выбил ему зуб, а затем провёл ещё несколько удачных атак. В итоге победа досталась Монголу.

Напомним, в прошлом он принимал участие в поединке по смешанным единоборствам и победил другого фик-блогера Кирилла Терёшина, известного под псевдонимом «Руки-Базуки».

Видео доступно на канале Олега Монгола в YouTube.