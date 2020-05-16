Вердум не уверен, что UFC продлит с ним контракт

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердум признался, что пока не знает, останется ли в UFC.



«Вернусь и сделаю всё что от меня нужно, чтобы показать, что я ещё на многое способен. По контракту с UFC у меня остался один поединок. Пока не знаю, будет заключено со мной новое соглашение или придётся переходить в другой промоушен. Может произойти многое. Когда проигрываешь, в жизни меняется много вещей. Жизнь действительно подвергается изменениям. Занимаюсь смешанными единоборствами много лет. Люблю это дело, но бойцам о многом приходится задумываться. Например, выступать дальше или сосредоточиться на семье и провести время с родными», — приводит слова Фабрисиу Вердума MMAFighting.