Российский боец MMA Александр Волков рассказал о перспективах провести бой с Кёртисом Блейдсом в рамках турнира UFC, который планируется на 20 июня в США.
«Мы общались до турнира UFC 249. Нам сказали, что если все эти турниры пройдут в плановом режиме, если не будет сбоев различного характера, то в целом можем рассчитывать на то, что мы подерёмся 20 июня. Ну или где-то в ближайших числах. Мы знаем, что турниры переформировывают, чтобы бойцы оставались в деле. Никаких других данных не приходило, поэтому всё пока остаётся в силе.
Знаю, что UFC будет делать всё, чтобы бойцы из других стран приезжали в Америку. Явно я буду не самым первым, но одним из первых, кто прилетит в США во время карантина. У UFC будет появляться опыт, чтобы расширять географию поединков в данной эпидемиологической ситуации.
Я пока не понимаю, как это будет происходить технически, возможно, на частном самолёте. Наверняка такая возможность есть и UFC захочет провести бой с нашим с Блейдсом участием. Сейчас я нахожусь в состоянии подготовки к этому поединку», — рассказал Волков в интервью YouTube-каналу Вестник ММА.
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