48-летний Шеннон Бриггс объявил, что официально договорился о бое с Тайсоном

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBO Шеннон Бриггс объявил, что договорился о проведении поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Напомним, ранее 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.
«Я только что беседовал с Майком. Все согласовано, и мы с Майком сделаем это. Всё официально, вы увидите, как это произойдёт.
Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки. Мы подерёмся. За нас будут говорить наши кулаки», — приводит слова 48-летнего Бриггса Daily Mail.
На счету Тайсона 56 боёв на профессиональном ринге: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990), чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
У Бриггса 60 побед (53 нокаутом), шесть поражений и одна ничья, ещё один поединок признали несостоявшимся.
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