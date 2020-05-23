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Дэна Уайт не собирается организовывать бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну

Дэна Уайт не собирается организовывать бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт завил, что он не собирается организовывать поединок между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом.

Напомним, Нганну занимает второе место в рейтинге бойцов тяжёлого веса, а Джонс является действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе и, кроме того, занимает первое место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории.

«Джонс против Нганну? Очевидно, что люди хотят видеть этот бой, эти парни много болтают об этом бое. Но я не вижу причин, чтобы этот бой состоялся», — сказал Уайт в интервью ESPN.

На счету 33-летнего Нганну 18 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед (в том числе 11 — нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Нганну заявил, что в UFC не хотят организовывать этот поединок.

Нганну: в UFC не хотят, чтобы я сразился с Джонсом
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