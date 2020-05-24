Блахович — Дж. Джонсу: сначала ты прятался в тюрьме, а теперь меняешь весовую категорию
Боец полутяжёлого веса Ян Блахович в очередной раз вызвал на поединок чемпиона UFC в этой весовой категории Джона Джонса. Поляк уверен, что Джонс избегает с ним встречи.
«Сначала ты пытался спрятаться в тюрьме, теперь ты хочешь поменять весовую категорию. Ты действительно делаешь всё, чтобы избежать своей участи. Но прятаться негде, Джонни. Ян идёт», — написал Блахович на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Джонс недавно заявил, что был бы не против провести поединок с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. Кроме того, он рассматривает вариант проведения реванша с Домиником Рейесом.
Что касается Блаховича, то он одержал семь побед в последних восьми встречах и занимает третье место в рейтинге полутяжёлого веса.
- 24 мая 2020
-
00:58
- 23 мая 2020
-
23:44
-
22:20
-
21:50
-
20:34
-
19:56
-
18:25
-
17:19
-
16:31
-
14:52
-
13:56
-
12:49
-
11:39
-
10:30
-
09:15
-
06:19
-
03:12
-
00:56
-
00:46
- 22 мая 2020
-
23:34
-
22:59
-
21:25
-
20:33
-
19:28
-
18:41
-
17:51
-
15:39
-
15:01
-
14:19
-
13:01
-
12:00
-
10:20
-
09:38
-
09:01
-
08:39
Партнерский контент