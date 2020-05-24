Блахович — Дж. Джонсу: сначала ты прятался в тюрьме, а теперь меняешь весовую категорию

Боец полутяжёлого веса Ян Блахович в очередной раз вызвал на поединок чемпиона UFC в этой весовой категории Джона Джонса. Поляк уверен, что Джонс избегает с ним встречи.

«Сначала ты пытался спрятаться в тюрьме, теперь ты хочешь поменять весовую категорию. Ты действительно делаешь всё, чтобы избежать своей участи. Но прятаться негде, Джонни. Ян идёт», — написал Блахович на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Джонс недавно заявил, что был бы не против провести поединок с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. Кроме того, он рассматривает вариант проведения реванша с Домиником Рейесом.

Что касается Блаховича, то он одержал семь побед в последних восьми встречах и занимает третье место в рейтинге полутяжёлого веса.