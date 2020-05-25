Бойца ММА Балиева задержали после перестрелки на юге Москвы

Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после перестрелки прямо под окнами ЖК Ясный, сообщает РЕН ТВ.
В общей сложности после происшествия были задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к конфликту.
В результате перестрелки пострадал один человек, которого правоохранители нашли неподалеку от места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Предполагается, что конфликт мог произойти из-за денег.
По информации телеграм-канала Baza, перестрелка на юге Москвы оказалась внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной конторы «Гранд Ритуал».
Балиев выступает в ММА с 2015 года, за это время он провёл шесть боёв, в которых одержал две победы.
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