Бойца ММА Балиева задержали после перестрелки на юге Москвы

Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после перестрелки прямо под окнами ЖК Ясный, сообщает РЕН ТВ.



В общей сложности после происшествия были задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к конфликту.



В результате перестрелки пострадал один человек, которого правоохранители нашли неподалеку от места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».



Предполагается, что конфликт мог произойти из-за денег.

По информации телеграм-канала Baza, перестрелка на юге Москвы оказалась внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной конторы «Гранд Ритуал».

Балиев выступает в ММА с 2015 года, за это время он провёл шесть боёв, в которых одержал две победы.