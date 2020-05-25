Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бойца ММА Балиева задержали после перестрелки на юге Москвы

Бойца ММА Балиева задержали после перестрелки на юге Москвы
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после перестрелки прямо под окнами ЖК Ясный, сообщает РЕН ТВ.

В общей сложности после происшествия были задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к конфликту.

В результате перестрелки пострадал один человек, которого правоохранители нашли неподалеку от места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Предполагается, что конфликт мог произойти из-за денег.

По информации телеграм-канала Baza, перестрелка на юге Москвы оказалась внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной конторы «Гранд Ритуал».

Балиев выступает в ММА с 2015 года, за это время он провёл шесть боёв, в которых одержал две победы.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020