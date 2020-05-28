Источник: Туменов вернётся в UFC и выступит на бойцовском острове

Экс-чемпион лиги АСВ и чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов готовится к возвращению в UFC. Боец может возобновить выступления в сильнейшей лиге мира предстоящим летом и принять участие на турнире на «Бойцовском острове».
Не так давно Туменов заявлял, что у него осталось «незавершённое дело» в UFC, но официально о подписании контракта не объявлял.
Альберт выступал в UFC с 2014 по 2016 год. За это время он провёл в промоушене восемь поединков, победив в пяти из них и трижды проиграв. Россиянин побеждал таких соперников, как Лоренц Ларкин и Ален Джубан, и проигрывал Гуннару Нельсону и Леону Эдвардсу.
В последний раз Альберт появлялся в клетке в январе 2020 года, нокаутировав Беслана Ушукова и защитив титул чемпиона АСА в полусреднем дивизионе.
- 28 мая 2020
-
21:37
-
20:55
-
19:43
-
18:59
-
17:31
-
15:09
-
14:58
-
13:40
-
13:04
-
12:00
-
11:01
-
10:16
-
09:39
-
09:02
-
06:29
-
04:58
-
02:34
-
00:58
-
00:06
- 27 мая 2020
-
22:44
-
21:31
-
20:50
-
19:55
-
18:58
-
18:03
-
16:38
-
15:11
-
14:01
-
13:00
-
11:00
-
10:03
-
09:01
-
06:25
-
00:35
-
00:28