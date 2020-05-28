Источник: Туменов вернётся в UFC и выступит на бойцовском острове

Экс-чемпион лиги АСВ и чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов готовится к возвращению в UFC. Боец может возобновить выступления в сильнейшей лиге мира предстоящим летом и принять участие на турнире на «Бойцовском острове».

Не так давно Туменов заявлял, что у него осталось «незавершённое дело» в UFC, но официально о подписании контракта не объявлял.

Альберт выступал в UFC с 2014 по 2016 год. За это время он провёл в промоушене восемь поединков, победив в пяти из них и трижды проиграв. Россиянин побеждал таких соперников, как Лоренц Ларкин и Ален Джубан, и проигрывал Гуннару Нельсону и Леону Эдвардсу.

В последний раз Альберт появлялся в клетке в январе 2020 года, нокаутировав Беслана Ушукова и защитив титул чемпиона АСА в полусреднем дивизионе.