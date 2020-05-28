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Макгрегор собирается встретиться с Силвой в среднем весе

Макгрегор собирается встретиться с Силвой в среднем весе
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намерен провести поединок с экс-чемпионом лиги Андерсоном Силвой в среднем весе.

«Средний вес. Хотите увидеть бомбы?» — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 28 мая, стало известно, что ветеран смешанных единоборств из Бразилии предложил Конору Макгрегору провести поединок в промежуточном весе. Тот ответил согласием, а теперь уточнил, что готов драться в среднем весе, в котором в последние годы стабильно выступал Силва.

Напомним, на протяжении профессиональной карьеры Макгрегор уже успел провести поединки в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Предыдущий бой он провёл в полусреднем дивизионе, нокаутировав Дональда Серроне.

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