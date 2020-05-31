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Вудли — о поражении от Бёрнса: у меня нет оправданий

Вудли — о поражении от Бёрнса: у меня нет оправданий
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал поражение в поединке с Гилбертом Бёрнсом, отметив, что не намерен искать оправдания.

«Уже говорил, что не могу общаться с прессой, только когда побеждаю. Должен общаться с вами и после поражений.

Хорошо себя чувствовал, упорно тренировался и был в отличной форме. Мне казалось, что всё делаю правильно. С самого начала тренировочного лагеря и вплоть до боя всё было нормально. Так что у меня нет оправданий.

Вчера смотрел в глаза Бёрнсу и видел, что он готов. Он проделал хорошую работу, умело держал дистанцию. У меня нет оправданий, но я держу голову высоко. Я провёл ужасный первый раунд, не знаю, как он проводил эти чёртовы удары локтем. Многие бы в такой ситуации позволили себе проиграть, но только не я. Я никогда не сдаюсь", — приводит слова Вудли BJ Penn.

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