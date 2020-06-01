Напарник 43-летнего Фёдора Емельяненко рассказал о его физической форме
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал, в какой форме находится знаменитый Фёдор Емельяненко. Напомним, 43-летний Емельяненко является бойцом промоушена Bellator, Немков входит в его команду.
«В начале сборов он посвежее. В спаррингах он очень взрывной, сериями бьёт. Единственное, к концу сборов вылезают травмы, ему не так комфортно. Удар у него очень сильный и скорость такая, что редко у кого такая есть», — приводит слова Немкова ТАСС.
Емельяненко начал карьеру в смешанных единоборствах в 2000 году. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона. Всего на его счету 39 побед и 6 поражений в 46 боях в MMA, один поединок признали несостоявшимся.
Фёдор Емельяненко обошёл Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS
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