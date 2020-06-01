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Фёдор Емельяненко опередил Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS

Фёдор Емельяненко опередил Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS
Бокс/ММА / UFC 0

Американский телеканал CBS составил рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств. В список попали два россиянина: Фёдор Емельяненко занял четвёртое место, а Хабиб Нурмагомедов — шестое. Первую тройку составили Джон Джонс, Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер.

Величайшие бойцы в истории смешанных единоборств (версия CBS):

1. Джон Джонс
2. Андерсон Силва
3. Жорж Сен-Пьер
4. Фёдор Емельяненко
5. Деметриус Джонсон
6. Хабиб Нурмагомедов
7. Жозе Алду
8. Даниэль Кормье
9. Конор Макгрегор
10. Мэтт Хьюз.

43-летний Емельяненко начал карьеру в смешанных единоборствах в 2000 году. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона. Всего на его счету 39 побед и 6 поражений в 46 боях в MMA, один бой признали несостоявшимся.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Ожидается, что в сентябре он сразится с Джастином Гэтжи.

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