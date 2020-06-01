Фёдор Емельяненко опередил Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS

Американский телеканал CBS составил рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств. В список попали два россиянина: Фёдор Емельяненко занял четвёртое место, а Хабиб Нурмагомедов — шестое. Первую тройку составили Джон Джонс, Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер.

Величайшие бойцы в истории смешанных единоборств (версия CBS):

1. Джон Джонс

2. Андерсон Силва

3. Жорж Сен-Пьер

4. Фёдор Емельяненко

5. Деметриус Джонсон

6. Хабиб Нурмагомедов

7. Жозе Алду

8. Даниэль Кормье

9. Конор Макгрегор

10. Мэтт Хьюз.

43-летний Емельяненко начал карьеру в смешанных единоборствах в 2000 году. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона. Всего на его счету 39 побед и 6 поражений в 46 боях в MMA, один бой признали несостоявшимся.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Ожидается, что в сентябре он сразится с Джастином Гэтжи.