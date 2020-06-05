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Флойд Мейвезер выписал чек на $ 88,5 тыс. на похороны Джорджа Флойда. Фото

Флойд Мейвезер выписал чек на $ 88,5 тыс. на похороны Джорджа Флойда. Фото
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Непобеждённый бывший чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мейвезер выписал чек на $ 88,5 тыс., которые будут потрачены на похороны афроамериканца Джорджа Флойда. Фотография чека появилась в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» sohhdotcom.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. После этого мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.

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