Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Результаты допинг-пробы B Беспутина станут известны на следующей неделе

Результаты допинг-пробы B Беспутина станут известны на следующей неделе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Результат вскрытия допинг-пробы В российского боксёра Александра Беспутина будет известен на следующей неделе.

«Вскрыта проба В 27 мая. Результат будет на следующей неделе», — приводит ТАСС слова менеджера боксёра Эгиса Климаса.

28-летний российский боксёр чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе провалил допинг-тест после титульного поединка. Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, единогласным решением судей победив соотечественника, Раджаба Бутаева.

На счету Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020