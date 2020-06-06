Результаты допинг-пробы B Беспутина станут известны на следующей неделе

Результат вскрытия допинг-пробы В российского боксёра Александра Беспутина будет известен на следующей неделе.



«Вскрыта проба В 27 мая. Результат будет на следующей неделе», — приводит ТАСС слова менеджера боксёра Эгиса Климаса.



28-летний российский боксёр чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе провалил допинг-тест после титульного поединка. Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, единогласным решением судей победив соотечественника, Раджаба Бутаева.



На счету Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.