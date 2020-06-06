Уайт — Масвидалю: любой, кто не хочет драться, может не драться

Президент UFC Дэна Уайт ответил Хорхе Масвидалю на требования повысить ему гонорар. Ранее Масвидаль пригрозил промоушену уходом.



«Думаю, все хотят получать больше денег. Это происходит во всех видах спорта. Масвидаль сказал о покупке острова? Хочу повторить миллиардный раз — я не покупал этот остров! Причина, по которой мы решили проводить бои на острове, в том, что бойцы из Европы смогут там работать и зарабатывать деньги.



Любой, кто не хочет драться, может не драться. Речь в том числе и о Масвидале и Джонсе. Это не футбол, я не могу вас заставить. Эти парни вольны говорить, что хотят, и делать что хотят. Мы не заставляем никого драться. В контракте у вас прописано, что мы предоставим вам три боя в год, но вы имеете право от них отказаться», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.

Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC, он недоволен гонорарами