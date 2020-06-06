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Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC, он недоволен гонорарами

Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC, он недоволен гонорарами
Бокс/ММА / UFC 0

Один из ведущих бойцов полусреднего веса Хорхе Масвидаль пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары. По словам Масвидаля, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.

«Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой? Только не списывайте всё на пандемию. Рынки показывают высочайший подъём в последнее время, всё возвращается к работе, а вы покупаете остров. Перестаньте играть с нами и с болельщиками.

Я никогда не принимал понижение зарплаты. Теперь я должен сделать это в титульном бою? Что с вами не так, ребята", — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

Ранее чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс также вступил в конфликт с лигой на почве финансовых разногласий.

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