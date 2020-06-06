Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC, он недоволен гонорарами

Один из ведущих бойцов полусреднего веса Хорхе Масвидаль пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары. По словам Масвидаля, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.

«Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой? Только не списывайте всё на пандемию. Рынки показывают высочайший подъём в последнее время, всё возвращается к работе, а вы покупаете остров. Перестаньте играть с нами и с болельщиками.

Я никогда не принимал понижение зарплаты. Теперь я должен сделать это в титульном бою? Что с вами не так, ребята", — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

Ранее чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс также вступил в конфликт с лигой на почве финансовых разногласий.