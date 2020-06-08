Стерлинг — о Яне: хочу убить Бабу-ягу, о которой все думают

Американский боец смешанных единоборств Альджамейн Стерлинг после победы над Кори Сандхегеном поделился мыслями о вомзожном поединке с Петром Яном.



«Пётр Ян — крутой чувак, он хорош, но наш бой пока не анонсирован. Я думаю, есть ещё некоторые вопросы, на которые нужно ответить. Может ыть, он ответить на эти вопросы, а если нет, то я хотел бы быть тем парнем, что убьёт Бабу-ягу, о которой все думают. Он чертова личность. У него тоже есть кровь, как и у всех нас. Я не парюсь», — приводит слова Стерлинга MMAFIghting.



Ранее сообщалось, что победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка Пётр Ян —Жозе Алду.



Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо. Теперь его оспорят Пётр Ян и экс-чемпион лиги Жозе Алду.



Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.