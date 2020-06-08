Мейвезер вызвал Макгрегора на матч-реванш

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер прокомментировал очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру. Напомним, вчера, 7 июня, Макгрегор в третий раз объявил об уходе из спорта.
Мейвезер предложил Макгрегору провести матч-реванш. В первом поединке по правилам бокса, который состоялся в августе 2017 года, американец победил ирландца нокаутом. Для Конора это был дебют в боксе.
«Если не ошибаюсь, ты говорил Майку Тайсону, что побьёшь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру. Мне казалось, ты хочешь победить лучшего в истории. Если захочешь сделать это, я буду готов и снова тебя накажу», — написал Мейвезер в комментариях под одним из постовМакгрегора в его «инстаграме».
На счету Мейвезера, бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях, 50 побед в 50 боях.
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