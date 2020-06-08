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Аскрен: Макгрегор не уходит — он торгуется

Аскрен: Макгрегор не уходит — он торгуется
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Бен Аскрен считает, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор не завершит карьеру. По мнению Аскрена, это способ Конора вести переговоры.

«Макгрегор не уходит, это его способ вести переговоры. Он просто торгуется. Я жду поединок между Конором и Джастином Гэтжи в июле на «Бойцовском острове», — написал Бен Аскрен в своём «твиттере».

Напомним, Макгрегор накануне в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что он не видит привлекательных вариантов для боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

На протяжении профессиональной карьеры Макгрегор уже успел провести поединки в полулёгком, лёгком и полусреднем весах. Последний из своих боёв он провёл в полусреднем дивизионе, нокаутировав Дональда Серроне.

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