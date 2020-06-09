Менеджер Нурмагомедова подтвердил, что следующим соперником Хабиба станет Гэтжи

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи.
«А кто ещё может быть нашим соперником, кроме Гэтжи?» — приводит слова Магомедова ТАСС.
По словам менеджера, пока не известно, где и когда состоится бой. Известно лишь, что поединок планируется провести в сентябре.
«У нас есть ориентировочный месяц: это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Всё находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров ещё не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя», — добавил он.
Гэтжи — временный чемпион UFC в лёгком весе. Он завоевал этот титул, победив Тони Фергюсона на турнире UFC 249 9 мая.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Гэтжи 22 победы и 2 поражения.
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